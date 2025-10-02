Пэт Райли: «Тайлер Хирро заслуживает продления, но решение пока не принято»
Президент «Хит» подтвердил, что переговоры с Тайлером Хирро продолжаются.
«Заплатить сейчас или позже – неважно. Мы уже обсуждали это с Тайлером и посмотрим, что в итоге получится. Суммы становятся большими для многих игроков. Максимальные зарплаты в лиге – кому они достаются?
Но Тайлер определенно заслуживает того, чтобы думать о продлении. Сделаем ли мы это? Пока не приняли решение, но будем обсуждать. Я уже говорил с ним, и он спокойно к этому относится», – заявил Пэт Райли.
С 1 октября Хирро может подписать трехлетнее продление на 149,7 млн долларов, при таком соглашении зарплата игрока составит 46,2 млн, что примерно на 6 млн ниже максимума.
Если соглашение не будет достигнуто, стороны смогут возобновить переговоры следующим летом о четырехлетнем контракте стоимостью до 207 млн долларов.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
