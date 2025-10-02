5

Пэт Райли: «Тайлер Хирро заслуживает продления, но решение пока не принято»

Президент «Хит» подтвердил, что переговоры с Тайлером Хирро продолжаются.

«Заплатить сейчас или позже – неважно. Мы уже обсуждали это с Тайлером и посмотрим, что в итоге получится. Суммы становятся большими для многих игроков. Максимальные зарплаты в лиге – кому они достаются?

Но Тайлер определенно заслуживает того, чтобы думать о продлении. Сделаем ли мы это? Пока не приняли решение, но будем обсуждать. Я уже говорил с ним, и он спокойно к этому относится», – заявил Пэт Райли.

С 1 октября Хирро может подписать трехлетнее продление на 149,7 млн долларов, при таком соглашении зарплата игрока составит 46,2 млн, что примерно на 6 млн ниже максимума.

Если соглашение не будет достигнуто, стороны смогут возобновить переговоры следующим летом о четырехлетнем контракте стоимостью до 207 млн долларов.

Кто лучший американский игрок в НБА?1390 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoТайлер Хирро
logoМайами
logoНБА
logoПэт Райли
ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайлер Хирро и «Хит» вряд ли договорятся о продлении контракта
622 сентября, 13:27
Тайлер Хирро: «Просто разнесу лигу, как только слезу с этой дурацкой кровати»
720 сентября, 05:22Фото
Тайлер Хирро пропустит около 8 недель в результате успешной операции на голеностопе
219 сентября, 20:20
Главные новости
Остин Ривз о Леброне Джеймсе: «Он мог завершить карьеру шесть лет назад, и его все равно считали бы величайшим»
322 минуты назад
Евролига. «Партизан» примет «Милан», «Реал» встретится с «Олимпиакосом»
30 минут назад
Айзейя Стюарт: «Будь я здоров – серия с «Нью-Йорком» сложилась бы иначе»
139 минут назад
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает «Енисей»
456 минут назад
Джейк Ларэвиа о «Лейкерс»: «Я пришел сюда, чтобы помогать команде выигрывать чемпионские кольца»
1сегодня, 16:59
НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» играет с «Филадельфией» в Абу-Даби
6сегодня, 16:09Live
Богдан Богданович о выступлении Сербии на Евробаскете-2025: «Если бы я был здоров, у нас были бы шансы на золото»
4сегодня, 15:23
Чарльз Баркли: «Если «Сиксерс» будут здоровы, они лучшие на Востоке»
12сегодня, 14:41
Туомас Иисало о защите «Мемфиса»: «Игра с нами должна ощущаться, как поход к стоматологу»
2сегодня, 14:24
«Партизан» подпишет контракт с Тэреном Армстронгом
сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
Миикка Мууринен не сыграет против «Милана»
7 минут назад
Еврокубок. «Лондон» примет «Будучность»
129 минут назад
Эргин Атаман о Джеди Османе: «Он провел одну тренировку, завтра утром мы оценим его состояние и примем решение»
сегодня, 16:37
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл МБА
сегодня, 15:50
Тэйлен Хортон-Такер о Шарунасе Ясикявичюсе: «Он никому не позволяет халтурить»
сегодня, 15:46
Энтони Блэк о Джейсе Ричардсоне: «Он невероятно быстрый»
1сегодня, 14:59
Клэй Томпсон о Купере Флэгге: «Его рабочая этика впечатляет»
2сегодня, 13:31
Донатас Мотеюнас близок к переходу в «Црвену Звезду»
сегодня, 11:55
Скотти Барнс: «Мы определенно рассчитываем попасть в плей-офф и выиграть там несколько матчей»
2вчера, 20:26
Еврокубок. «Литкабелис» обыграл «Бешикташ», «Бурк» без проблем победил «Тренто» и другие результаты
1вчера, 20:10