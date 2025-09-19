Тайлер Хирро пропустит около 8 недель в результате успешной операции на голеностопе

Тайлер Хирро перенес операцию.

25-летний защитник «Майами» был вынужден пойти на хирургическое вмешательство из-за защемления в левом голеностопе после длительных попыток обойтись без операции.

Баскетболист выбыл на срок порядка 8 недель и пропустит начало чемпионата НБА.

Хирро набирал 24,2 очка, 5,2 подбора и 5,5 передачи в прошедшем сезоне, реализуя 37,6% трехочковых. Защитник впервые попал на Матч всех звезд.