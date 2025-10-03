Джефф Тиг: «С Лукой и Леброном «Лейкерс» будут в Топ-5, но команда в целом мне не нравится. Не верю в них»
Джефф Тиг скептически оценивает перспективы «Лейкерс».
«Мне не нравится эта команда. С Лукой и Леброном «Лейкерс» будут в Топ-5, они будут держать определенный уровень, да. Но команда в целом мне не нравится.
Не верю в них и никогда не скажу, что это мой фаворит», – заявил экс-игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Club 520
