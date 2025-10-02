Остин Ривз о Леброне Джеймсе: «Он мог завершить карьеру шесть лет назад, и его все равно считали бы величайшим»
Защитник «Лейкерс» назвал Леброна Джеймса лучшим игроком в истории.
«По моему мнению, он лучший игрок, когда-либо бравший в руки баскетбольный мяч. Он мог бы завершить карьеру шесть лет назад, и люди говорили бы то же самое.
У него достаточно денег, несмотря на то, что он говорил в подкасте. Единственная причина, по которой он все еще играет – он любит труд, любит игру. Он хочет постоянно становиться лучше.
Даже на своем уровне он находит, над чем работать, чтобы стать сильнее», – сказал Остин Ривз.
Источник: подкаст The Young Man and The Three
