Остин Ривз о Леброне Джеймсе: «Он мог завершить карьеру шесть лет назад, и его все равно считали бы величайшим»

Защитник «Лейкерс» назвал Леброна Джеймса лучшим игроком в истории.

«По моему мнению, он лучший игрок, когда-либо бравший в руки баскетбольный мяч. Он мог бы завершить карьеру шесть лет назад, и люди говорили бы то же самое.

У него достаточно денег, несмотря на то, что он говорил в подкасте. Единственная причина, по которой он все еще играет – он любит труд, любит игру. Он хочет постоянно становиться лучше.

Даже на своем уровне он находит, над чем работать, чтобы стать сильнее», – сказал Остин Ривз.

Кто лучший американский игрок в НБА?1390 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Young Man and The Three
logoОстин Ривз
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс
