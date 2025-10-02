Джейк Ларэвиа о «Лейкерс»: «Я пришел сюда, чтобы помогать команде выигрывать чемпионские кольца»
Новичок «Лейкерс» стремится быть полезным и учиться у лидеров команды.
«У нас в команде много игроков, которые могут набирать очки, много ребят, которые умеют забивать. Я здесь, чтобы дополнять их и приносить энергию каждый день на обеих сторонах площадки.
Понимаю, чего эта организация хочет каждый год – чемпионств. Это коллектив, нацеленный на победы, и моя главная задача здесь – помочь завоевать чемпионские кольца», – заявил Джейк Ларэвиа.
В прошлом сезоне 23-летний форвард выступал за «Мемфис» и «Сакраменто», принял участие в 66 матчах и в среднем набирал 6,9 очка, 3,9 подбора и 2,4 передачи за 20 минут на площадке.
Кто лучший американский игрок в НБА?1390 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Los Angeles Times
