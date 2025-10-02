Джейк Ларэвиа о «Лейкерс»: «Я пришел сюда, чтобы помогать команде выигрывать чемпионские кольца»

Новичок «Лейкерс» стремится быть полезным и учиться у лидеров команды.

«У нас в команде много игроков, которые могут набирать очки, много ребят, которые умеют забивать. Я здесь, чтобы дополнять их и приносить энергию каждый день на обеих сторонах площадки.

Понимаю, чего эта организация хочет каждый год – чемпионств. Это коллектив, нацеленный на победы, и моя главная задача здесь – помочь завоевать чемпионские кольца», – заявил Джейк Ларэвиа.

В прошлом сезоне 23-летний форвард выступал за «Мемфис» и «Сакраменто», принял участие в 66 матчах и в среднем набирал 6,9 очка, 3,9 подбора и 2,4 передачи за 20 минут на площадке.