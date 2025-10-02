  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейк Ларэвиа о «Лейкерс»: «Я пришел сюда, чтобы помогать команде выигрывать чемпионские кольца»
1

Джейк Ларэвиа о «Лейкерс»: «Я пришел сюда, чтобы помогать команде выигрывать чемпионские кольца»

Новичок «Лейкерс» стремится быть полезным и учиться у лидеров команды.

«У нас в команде много игроков, которые могут набирать очки, много ребят, которые умеют забивать. Я здесь, чтобы дополнять их и приносить энергию каждый день на обеих сторонах площадки.

Понимаю, чего эта организация хочет каждый год – чемпионств. Это коллектив, нацеленный на победы, и моя главная задача здесь – помочь завоевать чемпионские кольца», – заявил Джейк Ларэвиа.

В прошлом сезоне 23-летний форвард выступал за «Мемфис» и «Сакраменто», принял участие в 66 матчах и в среднем набирал 6,9 очка, 3,9 подбора и 2,4 передачи за 20 минут на площадке.

Кто лучший американский игрок в НБА?1390 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Los Angeles Times
logoЛейкерс
logoДжейк Ларэвиа
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роберт Орри: «Леброн Джеймс никуда не уйдет из «Лейкерс», слишком много факторов против»
7сегодня, 10:59
Маркус Смарт пропустит минимум неделю из-за тендинопатии ахиллова сухожилия, Руи Хатимура займет последнее место в старте «Лейкерс»
9сегодня, 06:40
Макси Клебер травмировал мышцы бедра и пройдет МРТ-обследование
5сегодня, 06:30
Главные новости
Остин Ривз о Леброне Джеймсе: «Он мог завершить карьеру шесть лет назад, и его все равно считали бы величайшим»
219 минут назад
Евролига. «Партизан» примет «Милан», «Реал» встретится с «Олимпиакосом»
27 минут назад
Айзейя Стюарт: «Будь я здоров – серия с «Нью-Йорком» сложилась бы иначе»
136 минут назад
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает «Енисей»
453 минуты назад
Пэт Райли: «Тайлер Хирро заслуживает продления, но решение пока не принято»
4сегодня, 16:22
НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» играет с «Филадельфией» в Абу-Даби
6сегодня, 16:09Live
Богдан Богданович о выступлении Сербии на Евробаскете-2025: «Если бы я был здоров, у нас были бы шансы на золото»
4сегодня, 15:23
Чарльз Баркли: «Если «Сиксерс» будут здоровы, они лучшие на Востоке»
12сегодня, 14:41
Туомас Иисало о защите «Мемфиса»: «Игра с нами должна ощущаться, как поход к стоматологу»
2сегодня, 14:24
«Партизан» подпишет контракт с Тэреном Армстронгом
сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
Миикка Мууринен не сыграет против «Милана»
4 минуты назад
Еврокубок. «Лондон» примет «Будучность»
126 минут назад
Эргин Атаман о Джеди Османе: «Он провел одну тренировку, завтра утром мы оценим его состояние и примем решение»
сегодня, 16:37
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл МБА
сегодня, 15:50
Тэйлен Хортон-Такер о Шарунасе Ясикявичюсе: «Он никому не позволяет халтурить»
сегодня, 15:46
Энтони Блэк о Джейсе Ричардсоне: «Он невероятно быстрый»
1сегодня, 14:59
Клэй Томпсон о Купере Флэгге: «Его рабочая этика впечатляет»
2сегодня, 13:31
Донатас Мотеюнас близок к переходу в «Црвену Звезду»
сегодня, 11:55
Скотти Барнс: «Мы определенно рассчитываем попасть в плей-офф и выиграть там несколько матчей»
2вчера, 20:26
Еврокубок. «Литкабелис» обыграл «Бешикташ», «Бурк» без проблем победил «Тренто» и другие результаты
1вчера, 20:10