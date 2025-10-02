Майк Данливи о переговорах с Джонатаном Кумингой: «Межсезонье – деловое время. У меня нет проблем с его подходом»

Майк Данливи подвел итог ситуации с Джонатаном Кумингой.

Форвард «Голден Стэйт» дотянул решение по своему следующему контракту до дедлайна, но клуб смог продавить практически оптимальные для себя условия и подписать ранее обговоренные с другими баскетболистами соглашения.

«Мы считаем, что Куминга может быть очень хорош. Не видим необходимости его менять. Посмотрим на ход чемпионата. В прошлом году на этом этапе я считал, что нам нужно стать лучше. Сейчас это не так актуально. Но все может измениться. В нашей команде много игроков, которые имеют ценность в лиге и могут быть задействованы в обменах, нынешняя структура соглашения работает в пользу обеих сторон.

Не буду озвучивать свою версию переговоров. Она останется конфиденциальной.

Но с учетом моего статуса бывшего игрока хорошо понимаю, что карьера ограничена по времени. Осознаю, что парни должны делать все возможное, чтобы получить наиболее привлекательные сделки. Деньги, команды, роли, все остальное, что интересует свободного агента. Действовал бы я таким же образом на его месте? Нет. Но у меня нет проблем с его подходом. Межсезонье – деловое время. В сезоне придет время для баскетбола», – заключил генменеджер «Уорриорз»