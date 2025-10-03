Джонатан Куминга сменил игровой номер с «00» на «1»
Куминга принял решение поменять номер на майке.
В новом сезоне 22-летний форвард будет выступать под номером «1».
Первые четыре сезона своей карьеры в НБА Куминга провел с «00» на спине.
Баскетболист заявил, что для него эта смена символизирует некое новое начало, и что он просто захотел вернуться к номеру, который носил в старшей школе.
Позавчера Куминга подписал с «Голден Стэйт» 2-летний контракт на 48,5 млн долларов. В контракте прописана опция команды на второй сезон.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
