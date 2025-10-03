Джонатан Куминга сменил игровой номер с «00» на «1»

Куминга принял решение поменять номер на майке.

В новом сезоне 22-летний форвард будет выступать под номером «1».

Первые четыре сезона своей карьеры в НБА Куминга провел с «00» на спине.

Баскетболист заявил, что для него эта смена символизирует некое новое начало, и что он просто захотел вернуться к номеру, который носил в старшей школе.

Позавчера Куминга подписал с «Голден Стэйт » 2-летний контракт на 48,5 млн долларов. В контракте прописана опция команды на второй сезон.