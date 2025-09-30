Лука Дончич о продлении контракта Редика: «Стабильность – это хорошо. Готов работать с ним до конца карьеры»
Лука Дончич отреагировал на продление контракта Джей Джей Редика.
«Лейкерс» сохранили главного тренера в клубе до 2030 года.
«Стабильность – это хорошо. Мне нравилось работать под его руководством. Надеюсь, мы сможем проработать вместе до конца моей карьеры. Мне нравится Джей Джей в качестве моего тренера. Он говорит все как есть.
Он скажет тебе, если ты сделал что-то не так, скажет, если сделал что-то хорошо. Классный подход к игре. Все отлично. Так что я очень рад, что он мой тренер», – признался словенский защитник.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Laker Files
