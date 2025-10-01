Энтони Дэвис прибавил около семи килограммов по сравнению с началом прошлого сезона

Фанаты «Маверикс» обеспокоены весом Энтони Дэвиса.

Фото Энтони Дэвиса на тренировке «Далласа » вызвало бурные обсуждения среди болельщиков: многие считают, что 10-кратный участник Матча всех зезд стал заметно тяжелее, чем в прошлом сезоне.

Официальные цифры подтверждают эти опасения: со времени прошлого тренировочного лагеря в «Лейкерс» вес Дэвиса вырос на 15 фунтов (6,8 килограмма) – до 268 фунтов (около 122 килограмм).