Энтони Дэвис: «Сгоняю вес по ходу сезона и становлюсь слишком легким»

Энтони Дэвис прокомментировал набранный вес.

«Большой» «Далласа » набрал около 7 килограммов (до 122 кг) по сравнению с началом прошлого сезона.

«Чувствую себя хорошо. Набираю вес каждым летом, но к ноябрю сгоняю его уже к 116-117. Не хочу начинать с игрового веса, потому что теряю его по сезону и становлюсь слишком легким. 5 кг улетают очень быстро. Уже сбросил больше двух за время тренировочного лагеря со всей этой беготней и играми.

Так что никаких опасений. Чувствую себя отлично, хорошо двигаюсь», – заключил Дэвис .