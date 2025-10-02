Лонзо Болл: «Не назвал бы себя недостающим элементом, но я здесь, чтобы помочь команде выиграть титул»

Лонзо Болл рад переходу в «Кливленд» и готов бороться за титул.

«Я был в восторге от обмена. Рад оказаться в «Кливленде » и делать все возможное, чтобы бороться за чемпионство.

Не назвал бы себя недостающим элементом, но я здесь, чтобы помочь команде выиграть титул, выполнить свою работу и быть хорошим партнером.

Моя игра довольно проста: защита, точные открытые броски и минимум потерь. Это три главные задачи», – заявил 27-летний разыгрывающий на медиадне «Кавальерс».