Лонзо Болл: «Не назвал бы себя недостающим элементом, но я здесь, чтобы помочь команде выиграть титул»
Лонзо Болл рад переходу в «Кливленд» и готов бороться за титул.
«Я был в восторге от обмена. Рад оказаться в «Кливленде» и делать все возможное, чтобы бороться за чемпионство.
Не назвал бы себя недостающим элементом, но я здесь, чтобы помочь команде выиграть титул, выполнить свою работу и быть хорошим партнером.
Моя игра довольно проста: защита, точные открытые броски и минимум потерь. Это три главные задачи», – заявил 27-летний разыгрывающий на медиадне «Кавальерс».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Hoops Wire
