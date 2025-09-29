0

Гендиректор «Альбы»: «Лига Европы под эгидой НБА приближается, и мы хотим быть ее частью»

«Альба» очень заинтересована в европейском проекте НБА.

«Лига Европы под эгидой НБА приближается. Это больше не фантастика – это случится. И мы – я хочу это очень четко обозначить, это не цель на завтра или на следующий сезон – мы хотим быть частью этого», – сказал Марко Бальди в интервью Bild.

Гендиректор также прокомментировал переход «Альбы» в Лигу чемпионов после многолетнего выступления в Евролиге, считая это шагом в верном направлении с прицелом на будущее.

«Мы хотим оставаться в борьбе до последнего дня плей-офф. Я считаю, что в данных обстоятельствах это довольно амбициозно. Даже если некоторые могут подумать, что уход из Евролиги означает, что мы довольствуемся средним уровнем, я могу сказать лишь обратное», – заключил Бальди.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3330 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Источник: Bild
