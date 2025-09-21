Эргин Атаман: «НБА теряет популярность в Европе. Поэтому они хотят создать здесь новую лигу»

Эргин Атаман прокомментировал европейский проект НБА.

«Уровень Евробаскета в этом году был очень высок. Турнир сочетает в себе Евролигу и НБА . Отличный опыт. Говорил, что Евролига очень выросла в классе. НБА – это шоу, Евролига сочетает шоу с реальной борьбой. Игры здесь напоминают плей-офф с самого начала. Наши болельщики получают больше эмоций.

Посещаемость Евролиги растет, у НБА рейтинг падает. Нам нравится смотреть упорные игры, которые выглядят как финал. Теперь у нас и много звезд. НБА теряет популярность в Европе, поэтому они и хотят создать здесь новую лигу.

Надеюсь, в Европе все будет хорошо. НБА хорошо продает, но качестве баскетбола в «регулярке» Евролиги лучше. Конечно, плей-офф и финалы НБА – это другое дело. Но с октября, именно Евролига будет показывать высочайший в мире уровень», – рассудил главный тренер «Панатинаикоса ».