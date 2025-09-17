НБА и правительство Великобритании вложат 10 млн фунтов стерлингов в развитие местного баскетбола

Баскетбол в Великобритании получит мощный стимул.

Правительство Великобритании и НБА объявили о совместной инвестиции в размере 10 млн фунтов стерлингов для развития баскетбола по всей стране. Инициатива направлена на популяризацию игры и привлечение большего числа людей к активному образу жизни.

Правительство Великобритании выделит 5 млн фунтов стерлингов в первый год на развитие баскетбольной и мультиспортивной инфраструктуры в рамках программы Community Sport Facilities Programme.

НБА добавит еще 5 млн на развитие молодежных программ и инициатив по взаимодействию с болельщиками до 2028 года.

Инвестиции приурочены к матчам НБА в Лондоне в январе 2026 года и в Манчестере в 2027. Ожидается, что экономический эффект от этих матчей превысит 100 млн фунтов стерлингов и заложит основу для дальнейших мероприятий НБА в стране.

Программа также рассматривает возможность инвестиций в потенциальную новую профессиональную лигу в Европе , что может дополнительно повысить уровень баскетбола в Лондоне, Манчестере и по всей Великобритании.