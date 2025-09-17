Адам Сильвер о запуске европейского проекта НБА: «2027 – это оптимистичный вариант. Не позже 2028»

Адам Сильвер очертил планы на европейскую лигу.

«Баскетбол – самый быстрорастущий вид спорта в мире. Второй спорт в Европе . Перед нами отличная возможность.

Мне нравится европейский футбол, но мы не хотим похожей лиги с явными фаворитами, когда всего несколько команд определяют будущего победителя, как в Лиге чемпионов.

Попытаемся смоделировать систему, которая нам знакома. Без жесткого потолка, но с возможностью контроля соревновательного поля. Должно быть понимание, что каждая команда имеет шансы на титул.

Мы начнем с использованием уже существующих арен и будем постепенно переходить на свои. 2027 год – это оптимистичный вариант, но я не хотел бы выходить за рамки 2028. У нас есть все возможности для этого», – рассказал комиссионер НБА .