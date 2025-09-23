Джош Харт: «Я заслуживаю быть стартовым игроком, но главное – успех команды»
Джош Харт уверен, что заслуживает место в старте, но готов к любой роли.
«Если я не буду в стартовой пятерке, возможно, попрошу обмен. Шучу, конечно. А если серьезно, то прошлый сезон стал лучшим в моей карьере, но все это уже в прошлом.
Я считаю, что заслуживаю быть стартовым игроком, но в конечном счете все зависит от того, что лучше для команды.
В прошлом сезоне я постоянно говорил о самопожертвовании, и было бы крайне эгоистично после этого требовать место в старте. Соглашусь с любым решением Майка Брауна», – заявил 30-летний баскетболист.
В сезоне-2024/25 Харт принял участие в 77 матчах, набирая в среднем 13,6 очка, 9,6 подбора и 5,9 передачи за 38 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Knicks Videos в соцсети X
