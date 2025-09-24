Джош Харт усугубил травму безымянного пальца, будет весь сезон играть с шиной
Джош Харт не смог решить проблему с рукой.
После плей-офф защитнику «Нью-Йорка» потребовалась операция на безымянном пальце правой руки. Харт приступил к баскетбольным тренировкам только в конце лета, но усугубил травму и понял, что операция не решила проблему.
«Так что придется выступать с шиной в этом сезоне и попытаться исправить ситуацию следующим летом.
Не зацикливаюсь на этом. Постараюсь играть так, как обычно. А если не смогу, найду другие способы», – заключил Харт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Маршалла Грина
