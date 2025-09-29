  • Спортс
  Эргин Атаман: «Матиасу Лессору нужно больше времени – он вернется примерно через месяц или полтора»
Эргин Атаман: «Матиасу Лессору нужно больше времени – он вернется примерно через месяц или полтора»

Французский центровой «Панатинаикоса» вернется на площадку только в ноябре.

«Участие Лессора в «Финале четырех» в Абу-Даби не было ошибкой. Он был готов после месяца упорных индивидуальных и командных тренировок. Матиас сам хотел играть. Но он пропустил четыре месяца и потерял ритм.

Врачи сказали, что ему нужно больше времени, чтобы быть готовым на 100%. Он вернется в ноябре, примерно через месяц или полтора», – сказал главный тренер «Панатинаикоса».

Матиас Лессор, сломал малоберцовую кость 19 декабря. Баскетболист ненадолго вернулся на площадку во время «Финала четырех» Евролиги в Абу-Даби, но затем пропустил финальную серию греческой лиги.

