Эргин Атаман: «Матиасу Лессору нужно больше времени – он вернется примерно через месяц или полтора»
Французский центровой «Панатинаикоса» вернется на площадку только в ноябре.
«Участие Лессора в «Финале четырех» в Абу-Даби не было ошибкой. Он был готов после месяца упорных индивидуальных и командных тренировок. Матиас сам хотел играть. Но он пропустил четыре месяца и потерял ритм.
Врачи сказали, что ему нужно больше времени, чтобы быть готовым на 100%. Он вернется в ноябре, примерно через месяц или полтора», – сказал главный тренер «Панатинаикоса».
Матиас Лессор, сломал малоберцовую кость 19 декабря. Баскетболист ненадолго вернулся на площадку во время «Финала четырех» Евролиги в Абу-Даби, но затем пропустил финальную серию греческой лиги.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости