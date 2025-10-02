Энтони Блэк о Джейсе Ричардсоне: «Он невероятно быстрый»

Защитник «Орландо» похвалил новичка команды за скорость и понимание игры.

«Он хороший игрок. Честно говоря, больше всего бросается в глаза его скорость. Он такой резкий, такой быстрый, настоящий атлет.

Но главное – Джейс великолепный игрок. У него действительно хороший бросок. С ним легко играть, он понимает игру.

Так что это просто еще один качественный игрок, который разбирается в баскетболе, сражается на обеих половинах площадки, а это в целом и есть идентичность нашей команды», – заявил Энтони Блэк .

Джейс Ричардсон был выбран «Орландо » под 25-м номером на драфте НБА-2025.