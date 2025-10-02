Энтони Блэк о Джейсе Ричардсоне: «Он невероятно быстрый»
Защитник «Орландо» похвалил новичка команды за скорость и понимание игры.
«Он хороший игрок. Честно говоря, больше всего бросается в глаза его скорость. Он такой резкий, такой быстрый, настоящий атлет.
Но главное – Джейс великолепный игрок. У него действительно хороший бросок. С ним легко играть, он понимает игру.
Так что это просто еще один качественный игрок, который разбирается в баскетболе, сражается на обеих половинах площадки, а это в целом и есть идентичность нашей команды», – заявил Энтони Блэк.
Джейс Ричардсон был выбран «Орландо» под 25-м номером на драфте НБА-2025.
Кто лучший американский игрок в НБА?1327 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Орландо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости