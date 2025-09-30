0

«Орландо» рассчитывает на возвращение Джейлена Саггса к старту сезона

Джейлен Саггс может выйти на паркет уже в первом матче сезона.

24-летний баскетболист получил повреждение левого колена 25 января в матче против «Детройта». Саггс был вынужден провести операцию и пропустил последние 35 игр регулярного чемпионата, а также серию первого раунда плей-офф против «Селтикс».

Президент по баскетбольным операциям «Мэджик» Джефф Уэлтман сообщил, что команда рассчитывает увидеть защитника на паркете уже в первой игре нового сезона

В прошлом сезоне Саггс провел 35 матчей, набирая в среднем 16,2 очка, 4 подбора и 3,7 передачи за 29 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Джейсона Бида в соцсети X
