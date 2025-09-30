«Орландо» рассчитывает на возвращение Джейлена Саггса к старту сезона
Джейлен Саггс может выйти на паркет уже в первом матче сезона.
24-летний баскетболист получил повреждение левого колена 25 января в матче против «Детройта». Саггс был вынужден провести операцию и пропустил последние 35 игр регулярного чемпионата, а также серию первого раунда плей-офф против «Селтикс».
Президент по баскетбольным операциям «Мэджик» Джефф Уэлтман сообщил, что команда рассчитывает увидеть защитника на паркете уже в первой игре нового сезона
В прошлом сезоне Саггс провел 35 матчей, набирая в среднем 16,2 очка, 4 подбора и 3,7 передачи за 29 минут на площадке.
