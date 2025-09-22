Купер Флэгг – явный фаворит на звание новичка года по версии ESPN
Новичок «Даллас» получил подавляющее большинство голосов в опросе экспертов.
По результатам опроса руководителей и тренеров НБА, проведенным ESPN, 18-летний форвард «Маверикс» Купер Флэгг уверенно возглавил гонку за звание новичка года. Первый номер драфта-2025, получил 19 из 20 голосов.
Единственный голос, отданный другому игроку, достался новичку «Хорнетс» Кону Книппелу, бывшему партнеру Флэгга по «Дьюку».
«Он попал в слабую команду, и будет проводить большое количество времени с мячом в руках, что позволит ему набирать много очков», – пояснил свой голос за Кнуппела ассистент тренера из Западной конференции.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
