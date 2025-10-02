Донатас Мотеюнас близок к переходу в «Црвену Звезду»
«Црвена Звезда» завершает переговоры с Донатасом Мотеюнасом.
35-летний литовский форвард может в ближайшее время оказаться в сербском клубе, подписав краткосрочное соглашение.
Мотеюнас отыграл последние 4 сезона в «Монако». В прошлом году на его счету 6,4 очка и 3,1 подбора за 14,7 минуты в среднем в 29 матчах Евролиги. Форвард реализовал 47,4% трехочковых бросков.
Литовец не принимал участия в прошедшем плей-офф и на текущий момент отсутствует в заявке клуба на нынешний сезон турнира.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Андреа Кальцони
