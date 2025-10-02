0

Донатас Мотеюнас близок к переходу в «Црвену Звезду»

«Црвена Звезда» завершает переговоры с Донатасом Мотеюнасом.

35-летний литовский форвард может в ближайшее время оказаться в сербском клубе, подписав краткосрочное соглашение.

Мотеюнас отыграл последние 4 сезона в «Монако». В прошлом году на его счету 6,4 очка и 3,1 подбора за 14,7 минуты в среднем в 29 матчах Евролиги. Форвард реализовал 47,4% трехочковых бросков.

Литовец не принимал участия в прошедшем плей-офф и на текущий момент отсутствует в заявке клуба на нынешний сезон турнира.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Андреа Кальцони
logoДонатас Мотеюнас
возможные переходы
logoЕвролига
logoМонако
logoЦрвена Звезда
