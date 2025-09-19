Ник Калатес может усилить заднюю линию «Олимпиакоса» после травмы Кинана Эванса

«Олимпиакос» обозначил варианты замены Кинана Эванса.

Первым вариантом стал Монте Моррис, определяющийся с переездом из НБА. Другой возможностью является приобретение Ника Калатеса из «Монако».

36-летний разыгрывающий не входит в планы Вассилиса Спанулиса и является кандидатом на обмен.

Калатес набирал 3,7 очка, 3,8 передачи и 2,2 подбора за 17,5 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше Евролиги.