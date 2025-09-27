«Црвена Звезда» ведет переговоры с Кеонам Джонсоном
«Црвена Звезда» оперативно ищет замену Айзейе Кэнану.
Сербский клуб начал поиски нового разыгрывающего после тяжелой травмы 34-летнего американца, получившего разрыв крестообразной связки колена. Инцидент произошел во время матча за 3-е место Суперкубка Единой лиги ВТБ против «Дубая».
В связи с этой потерей «Црвена Звезда» оперативно вышла на связь с Кеонам Джонсоном. На данный момент игрок – свободный агент после того, как его контракт с «Бруклином» истек.
Однако, как сообщается, 23-летний баскетболист все еще ожидает возможного предложения из НБА, поэтому сербскому клубу придется проявить терпение в переговорах.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Baseline Insiders в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости