«Црвена Звезда» ведет переговоры с Кеонам Джонсоном

«Црвена Звезда» оперативно ищет замену Айзейе Кэнану.

Сербский клуб начал поиски нового разыгрывающего после тяжелой травмы 34-летнего американца, получившего разрыв крестообразной связки колена . Инцидент произошел во время матча за 3-е место Суперкубка Единой лиги ВТБ против «Дубая».

В связи с этой потерей «Црвена Звезда » оперативно вышла на связь с Кеонам Джонсоном . На данный момент игрок – свободный агент после того, как его контракт с «Бруклином» истек.

Однако, как сообщается, 23-летний баскетболист все еще ожидает возможного предложения из НБА, поэтому сербскому клубу придется проявить терпение в переговорах.