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Крис Пол: «Жизнь течет, у меня будет другая роль в «Клипперс». Но я пойду на все ради команды»

Крис Пол рассказал о месте в «Клипперс».

«Был так обрадован возможностью попасть домой и играть в этом клубе, что не особо обращал внимание на ростер. Уже после того, как все сложилось, оценил все более внимательно и обрадовался еще больше.

Пообщался с Бруком Лопесом, Джоном Коллинзом – еще одним парнем из Уэйк-Фореста. Поговорил с Каваем Ленардом и Джеймсом Харденом. Давно знаю Брэдли Била и являюсь поклонником Зубаца.

Жизнь течет, у меня будет другая роль в этой команде, отличная от той, которая у меня всегда была. Постараюсь справиться с ней получше, и улыбаться почаще, это сложно из-за той сосредоточенности, с которой я всегда играю.

В каждом матче буду делать то, что нужно команде, и пойду на все ради нее», – заявил Пол.

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс конференция Криса Пола, Youtube HoopJab
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