Никола Йокич: «Брюс Браун вернулся, нам нужно снова спасти его карьеру»
Лидер «Денвера» с юмором оценил трансферное межсезонье команды.
«Брюс (Браун) вернулся, мы с ним уже побеждали, нам нужно снова спасти его карьеру. К нам пришли Кэм, Йонас, куча новых ребят. (Дарон) Холмс здоров.
Посмотрим. Это новая энергия, новое начало для нас. Надеюсь, мы сможем чего-то добиться», – сказал Йокич.
Брюс Браун был важным игроком чемпионского состава «Денвера»-2023. В межсезонье он вернулся в состав «Наггетс» в качестве свободного агента после двух сезонов, в которых он выступал за «Индиану», «Торонто» и «Новый Орлеан».
Дарон Холмс был выбран «Денвером» под 22-м номером на драфте-2024, но пропустил весь сезон-2024/25 из-за разрыва ахиллова сухожилия.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости