0

Никола Йокич: «Брюс Браун вернулся, нам нужно снова спасти его карьеру»

Лидер «Денвера» с юмором оценил трансферное межсезонье команды.

«Брюс (Браун) вернулся, мы с ним уже побеждали, нам нужно снова спасти его карьеру. К нам пришли Кэм, Йонас, куча новых ребят. (Дарон) Холмс здоров.

Посмотрим. Это новая энергия, новое начало для нас. Надеюсь, мы сможем чего-то добиться», – сказал Йокич.

Брюс Браун был важным игроком чемпионского состава «Денвера»-2023. В межсезонье он вернулся в состав «Наггетс» в качестве свободного агента после двух сезонов, в которых он выступал за «Индиану», «Торонто» и «Новый Орлеан».

Дарон Холмс был выбран «Денвером» под 22-м номером на драфте-2024, но пропустил весь сезон-2024/25 из-за разрыва ахиллова сухожилия.

