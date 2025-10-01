Йокич о связке с Валанчюнасом: «Достало играть с Гордоном, нужен творческий подход»

Никола Йокич пошутил на вопрос журналистов о ротации.

Сербский центровой «Наггетс» пошутил о возможном сочетании с Йонасом Валанчюнасом на площадке.

«Почему бы и нет? Меня достал Аарон Гордон , не могу больше с ним играть. Меня-то не поменяют, так что придется убрать его.

Но если честно, нам нужно показать что-то новое. Творческий подход. Что-то, что другие еще не видели. Мне нравится эта идея», – рассудил Йокич .