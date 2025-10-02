  • Спортс
Бывший сотрудник «Сиксерс»: «Организация построена вокруг одного парня, который никому не доверяет и держится особняком»

Будущее «Филадельфии» с Джоэлом Эмбиидом вызывает скепсис в лиге.

Бывшие сотрудники описали ситуацию в клубе.

«Организация построена вокруг одного парня, который никому не доверяет и держится особняком», – рассказал один из них.

«Даже если Джоэл делился какими-то своими планами, их нельзя было ни с кем обсудить», – сообщил другой.

«Обстановка в команде совершенно нерабочая», – заключил источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщалось и в прошлом сезоне, центровой не давал информацию о собственном состоянии, в том числе внутри организации. Игроки и тренеры не имели представления о его доступности до предматчевых разминок, иногда ситуация оставалась неопределенной за час до матча.

На нынешней предсезонной пресс-конференции Эмбиид рассказал, что и в этом году медицинский штаб будет ориентироваться на его «ощущения».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Ringer
logoДжоэл Эмбиид
logoНБА
logoФиладельфия
