Макси Клебер травмировал мышцы бедра и пройдет МРТ-обследование
Макси Клебер снова получил повреждение.
Форвард «Лейкерс» травмировал квадрицепс в первый тренировочный день и пропустил следующий. Клебер пройдет МРТ-обследование, команда надеется, что травма несерьезная.
Клебер переехал в Лос-Анджелес в рамках обмена Луки Дончича, но отыграл на данный момент только 1 матч, выйдя на 5 минут в плей-офф.
В прошлом сезоне он набирал 3 очка, 2,8 подбора и 1,3 передачи в среднем в 34 играх за «Даллас».
Кто лучший американский игрок в НБА?952 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Nation
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости