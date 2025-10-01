У Леброна Джеймса проблемы с ягодичной мышцей, форвард может пропустить открытие сезона

Джей Джей Редик прокомментировал состояние Леброна Джеймса.

Звездный форвард «Лейкерс » не вышел на первую тренировку команды. У 40-летнего игрока, по словам главного тренера, «раздражение нерва ягодичной мышцы».

Редик не гарантирует выступление Джеймса в стартовом матче чемпионата, но надеется, что форвард сможет поучаствовать в предсезонной подготовке.

Тренер планирует более плавное вхождение игрока в строй и оптимальную форму.