У Леброна Джеймса проблемы с ягодичной мышцей, форвард может пропустить открытие сезона
Джей Джей Редик прокомментировал состояние Леброна Джеймса.
Звездный форвард «Лейкерс» не вышел на первую тренировку команды. У 40-летнего игрока, по словам главного тренера, «раздражение нерва ягодичной мышцы».
Редик не гарантирует выступление Джеймса в стартовом матче чемпионата, но надеется, что форвард сможет поучаствовать в предсезонной подготовке.
Тренер планирует более плавное вхождение игрока в строй и оптимальную форму.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: CBS Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости