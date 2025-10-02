Дэниэл Гэффорд подвернул голеностоп на первой тренировке и пропустит 2-3 недели
«Даллас» начал сборы с травмы.
27-летний центровой Дэниэл Гэффорд подвернул голеностоп на первой тренировке и выбыл на 2-3 недели.
Гэффорд отыграл 59 матчей в прошедшем чемпионате, пропустив часть сезона из-за растяжения связок колена 3-й степени.
«Большой» набирал 12,1 очка, 6,7 подбора и 1,8 блок-шота в среднем.
Кто лучший американский игрок в НБА?876 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости