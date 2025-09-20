Энтони Дэвис вернулся к тренировкам 5 на 5 после глазной операции
У Энтони Дэвиса прогресс в реабилитации.
Зведный центровой «Далласа» вернулся к полноценным тренировкам 5 на 5 на этой неделе. Баскетболист перенес операцию по поводу отслоения сечатки глаза в начале июля.
Дэвис перешел в «Мэверикс» в феврале, но отыграл только 9 матчей, набирая 20 очков, 10,1 подбора, 4,4 передачи и 2,2 блок-шота в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
