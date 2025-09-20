1

Энтони Дэвис вернулся к тренировкам 5 на 5 после глазной операции

У Энтони Дэвиса прогресс в реабилитации.

Зведный центровой «Далласа» вернулся к полноценным тренировкам 5 на 5 на этой неделе. Баскетболист перенес операцию по поводу отслоения сечатки глаза в начале июля.

Дэвис перешел в «Мэверикс» в феврале, но отыграл только 9 матчей, набирая 20 очков, 10,1 подбора, 4,4 передачи и 2,2 блок-шота в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
logoДаллас
травмы
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Дэвис может пропустить стартовый матч сезона
1411 сентября, 13:14
Энтони Дэвис перенес операцию по восстановлению сетчатки глаза
38 июля, 17:30
Энтони Дэвису не потребуется операция в межсезонье
522 апреля, 14:04
Главные новости
«Выглядит эксплуатацией». Рикки Рубио считает необходимым установить нижние возрастные рамки профессионального баскетбола
3сегодня, 20:20
Дэмиан Лиллард: «Еще пара лет с Ламаркусом Олдриджем, и мы бы взяли титул»
5сегодня, 19:59
Дэйв Макменамин: «Соперничество Стефа Карри и Леброна Джеймса – невосполняемый ресурс. Осталось не так много»
сегодня, 19:15
Форвард «Атланты» Наз Хиллмон стала «Лучшей шестой» сезона-2025 женской НБА
сегодня, 19:08Фото
Олден Полинис: «Миннесота» не возьмет титул с Крисом Финчем. В нужные моменты он постоянно принимает неверные решения»
2сегодня, 18:55
Спайк Ли: «Никогда не желаю никому травм. Но теперь это год «Никс»
5сегодня, 18:42
Журналист Пабло Торре: «Скандал с Балмером показывает, что правила не работают для тех, кто считает их простыми условностями в реальной жизни, а теперь и в спорте»
сегодня, 18:12
Майкл Бизли: «Не был готов к такому в «Майами». Пэт Райли относился ко мне как к сыну»
1сегодня, 17:30
Сэм Весени: «Переход Кобе Бафкина – это попадание в яблочко для «Нетс»
1сегодня, 17:14
Разыгрывающий Маркиз Науэлл присоединится к «Басконии»
сегодня, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
Подписание Ажуоласа Тубелиса привело «Жальгирис» к конфликту с фанатской организацией
сегодня, 20:32
Первые кроссовки Энджел Риз были раскуплены за час, трафик чуть не положил сайт Reebok
7сегодня, 18:28Фото
«Хорнетс» подписали разыгрывающего Маркуса Гарретта и отчислили форварда Брэндона Слэйтера
сегодня, 17:58
Мирослав Радулица завершил баскетбольную карьеру в 37 лет и перешел в сербский футбольный клуб «Железничар Инджия»
сегодня, 16:09
Защитник Дэмой Ходж присоединится к тренировочному лагерю «Далласа»
сегодня, 15:33
Защитники Дэвид Дьюк и Дэмион Бо пройдут просмотр в «Финиксе»
1сегодня, 14:34
Отказ «Финикса» от платного регионального кабельного телевещания привел к двукратному росту зрительской аудитории
сегодня, 13:34
Чус Матео: «Жена хочет, чтобы я быстрее снова начал тренировать и убрал руки от ее сада»
сегодня, 13:20
14-летний Джереми Готье (229 см) продемонстрировал дальний бросок и завершение из-под кольца
6сегодня, 11:13Видео
«Вашингтон» подписал Шарифа Купера на двусторонний контракт
сегодня, 07:06