Стив Керр о составе «Голден Стэйт» на сезон-2026/26: «Думаю, у нас будет лучший спэйсинг за все 12 лет, что я здесь работаю»

Тренер «Уорриорз» объяснил, как изменится игра команды с обновленным составом.

«Думаю, у нас будет лучший спэйсинг с первой по пятую позицию за все 12 лет, что я здесь. Этот факт сам по себе изменит некоторые вещи в нашей атаке.

Мы все так же будем оставаться »Уорриорз» с движением мяча и высоким ритмом игры. Но в какой-то степени будет приятно растянуть площадку чуть больше.

Конечно, мы будем скучать по Кевону Луни – его заслонам, подбору, всему, что он давал нам. Но на позиции пятого номера теперь будет другой вариант, и это немного меняет наш подход», – сказал Стив Керр .