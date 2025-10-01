Стив Керр о составе «Голден Стэйт» на сезон-2026/26: «Думаю, у нас будет лучший спэйсинг за все 12 лет, что я здесь работаю»
Тренер «Уорриорз» объяснил, как изменится игра команды с обновленным составом.
«Думаю, у нас будет лучший спэйсинг с первой по пятую позицию за все 12 лет, что я здесь. Этот факт сам по себе изменит некоторые вещи в нашей атаке.
Мы все так же будем оставаться »Уорриорз» с движением мяча и высоким ритмом игры. Но в какой-то степени будет приятно растянуть площадку чуть больше.
Конечно, мы будем скучать по Кевону Луни – его заслонам, подбору, всему, что он давал нам. Но на позиции пятого номера теперь будет другой вариант, и это немного меняет наш подход», – сказал Стив Керр.
Кто лучший американский игрок в НБА?528 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости