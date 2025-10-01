Эл Хорвард подпишет контракт с «Голден Стэйт» на 2 года и 12 миллионов долларов с опцией игрока

Появились подробности соглашения Эла Хорфорда.

По информации инсайдера Майкла Скотто, Хорфорд подпишет контракт с «Уорриорз» на 2 года и 12 миллионов долларов с опцией игрока.

Ожидается, что 39-летний центровой получит место в основной стартовой пятерке.

В прошлом сезоне игрок провел 60 матчей в составе «Селтикс», набирая в среднем 9 очков, 6,2 подбора и 2,1 передачи за 28 минут на площадке.