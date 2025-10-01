  • Спортс
Стив Керр: «Спокойно чувствую себя в последний год по контракту. Посмотрим на ситуацию к концу сезона»

Стив Керр обрисовал свой настрой.

У 60-летнего специалиста остается последний год по текущему соглашению, стороны не намерены обсуждать его продление на данный момент.

«Спокойно чувствую себя в последний год по контракту. Мы с Майком Данливи и Джо Лэйкобом обсуждали это, всегда находимся на одной волне.

Нет нужды для дальнейших разговоров и беспокойств, таков уровень наших взаимоотношений. Мы вернемся к этому вопросу в конце года.

Мне очень нравится моя работа, ежедневный процесс. С удовольствием вернусь в наш комплекс. Надеюсь задержаться еще на несколько лет, но имеет смысл дождаться конца сезона и посмотреть, как все будет складываться. На позиции всех участников. Надеюсь, что это будет означать продолжение в нынешнем коллективе, это было бы круто», – заключил Керр.

Тренер начнет свой 12-й сезон в команде. Под его руководством «Уорриорз» завоевали 4 титула чемпионов НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
