В контракте Де’Энтони Мелтона с «Голден Стэйт» предусмотрена опция игрока на второй сезон

Стали известны детали контракта Де’Энтони Мелтона с «Уорриорз».

Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, соглашение 27-летнего разыгрывающего с «Голден Стэйт » на два года и 6,5 млн долларов содержит опцию игрока на второй год.

В прошлом сезоне Мелтон успел провести за «Уорриорз» лишь шесть матчей, в которых в среднем набирал 10,2 очка, прежде чем получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.