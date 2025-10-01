Центровой «Црвены Звезды» Хасьель Риверо выбыл до конца года из-за перелома плюсневой кости
Хасьель Риверо получил травму в первом матче нового сезона Евролиги.
«Я понимаю, что ожидания высоки. У нас качественный состав, но также и множество случайных травм. Все тренируются правильно, но иногда просто нужна удача.
Мы опечалены травмой Кэнана, и Реверо также не смог продолжить сегодня. Мне сообщили, что это может быть серьезно. Посмотрим, насколько все плохо», – заявил главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос после матча с «Миланом».
По информации Sport Klub, опасения греческого специалиста подтвердились: Хасьель Риверо сломал плюсневую кость стопы и выбыл как минимум до начала нового года.
Это означает, что «Црвене Звезде» нужно срочно искать усиление на позицию центрового.
Кто лучший американский игрок в НБА?322 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sport Klub
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости