Яго дос Сантос возвращается в «Црвену Звезду»
Бразильский защитник вернется в «Црвену Звезду» из-за кадровых проблем клуба.
«Игрок сборной Бразилии Яго дос Сантос прибыл в Белград в среду. После прохождения медицинского обследования он немедленно присоединится к партнерам и тренерскому штабу, чтобы помочь команде до конца сезона», – гласит официальное заявление клуба.
Ранее «Црвена Звезда» заявляла, что не будет рассчитывать на бразильца в этом сезоне, однако волна травм вынудила руководство пересмотреть решение.
На данный момент выбыли Джоэль Боломбой, Айзейя Кэнан, Девонте Грэм, Урош Плавшич, Огнен Добрич и Хасьель Риверо.
Кто лучший американский игрок в НБА?219 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Црвену Звезду»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости