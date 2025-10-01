Яго дос Сантос возвращается в «Црвену Звезду»

Бразильский защитник вернется в «Црвену Звезду» из-за кадровых проблем клуба.

«Игрок сборной Бразилии Яго дос Сантос прибыл в Белград в среду. После прохождения медицинского обследования он немедленно присоединится к партнерам и тренерскому штабу, чтобы помочь команде до конца сезона», – гласит официальное заявление клуба.

Ранее «Црвена Звезда » заявляла, что не будет рассчитывать на бразильца в этом сезоне , однако волна травм вынудила руководство пересмотреть решение.

На данный момент выбыли Джоэль Боломбой, Айзейя Кэнан, Девонте Грэм, Урош Плавшич, Огнен Добрич и Хасьель Риверо.