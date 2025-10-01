Еврокубок. «Литкабелис» сыграет с «Бешикташем», «Тренто» встретится с «Бурком» и другие матчи
Сегодня пройдут 5 матчей регулярного сезона Еврокубка.
Литовский «Литкабелис» сыграет с турецким «Бешикташем». Итальянский «Тренто» встретится с французским «Бурком».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Арис Греция – 1-0, Хапоэль Иерусалим Израиль – 1-0, Шленск Польша – 1-0, Бахчешехир Турция – 0-0, Гамбург Германия – 0-1, Клуж Румыния – 0-0, Манреса Испания – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, Нептунас Литва – 0-1, Венеция Италия – 0-1.
Группа B
Положение команд: Ульм Германия – 1-0, Бешикташ Турция – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Бурк Франция – 0-0, Литкабелис Литва – 0-0, Лондон Великобритания – 0-0, Паниониос Греция – 0-0, Тренто Италия – 0-0, Хемниц Германия – 0-0, Тюрк Телеком Турция – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
