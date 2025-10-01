1

Сет Карри согласовал контракт с «Голден Стэйт»

«Уорриорз» подпишут Сета Карри.

Инсайдер Шэмс Чарания подтвердил приход в команду последнего из ожидаемых 6 игроков. Ранее сообщалось о достигнутых договоренностях с центровым Элом Хорфордом, разыгрывающим Де’Энтони Мелтоном, защитниками Гэри Пэйтоном и Уиллом Ричардом и форвардом Джонатаном Кумингой.

Сет Карри (35 лет, 185 см) подпишет однолетний минимальный контракт на сумму порядка 3,6 миллиона. В прошлом (11-м) сезоне в НБА он набирал 6,5 очка, и 1,7 подбора за 15,6 минуты в среднем при точности в 45,6% из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
переходы
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoСет Карри
