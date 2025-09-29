Пэт Спенсер подписал с «Голден Стэйт» двухсторонний контракт

Пэт Спенсер останется в составе «Уорриорз».

Как сообщает Энтони Слейтер (ESPN), 29-летний разыгрывающий подписал двухстороннее соглашение с клубом.

Спенсер уже провел части последних двух сезонов в «Уорриорз» по подобному контракту, прежде чем был переведен в основной состав в марте 2025-го.

В сезоне-2024/25 Спенсер сыграл 39 матчей за «Голден Стэйт», набирая в среднем 2,5 очка, 1,2 подбора и 1,2 передачи за 6 минут на паркете.