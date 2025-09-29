«Уорриорс» подпишут двусторонний контракт с 52-м пиком драфта-2025 Алексом Тухи

21-летний Тухи заключит договор с «воинами».

«Голден Стэйт » и форвард Алекс Тухи (203 см) достигли соглашения о двустороннем контракте.

Тухи был выбран на драфте НБА 2025 года «Финиксом» под общим 52-м номером. «Уорриорс» приобрели права на Тухи в результате обмена, отправив права на защитника Коби Бреа в «Санс».

Уроженец Австралии, Туи последние два сезона выступал за «Сидней Кингс» в австралийской лиге. В прошлом сезоне форвард в среднем набирал 11,4 очка, 3,8 подбора и 1,4 перехвата за игру.