Агент Аарон Тернер: «Джонатан Куминга хотел бы стать центральной фигурой команды»
Агент Джонатана Куминги описал амбиции своего клиента.
«Уорриорз» взяли Кумингу на драфте, так что он, конечно, хотел бы остаться в одной команде на всю карьеру. Но он хочет быть центральной фигурой команды. Ему нужна большая роль. Тут никакого секрета.
Он переварил все происходящее и подходит к возможности остаться в команде без предубеждений», – рассказал Аарон Тернер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: 95.7 The Game
