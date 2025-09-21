Агент Аарон Тернер: «Джонатан Куминга хотел бы стать центральной фигурой команды»

Агент Джонатана Куминги описал амбиции своего клиента.

«Уорриорз» взяли Кумингу на драфте, так что он, конечно, хотел бы остаться в одной команде на всю карьеру. Но он хочет быть центральной фигурой команды. Ему нужна большая роль. Тут никакого секрета.

Он переварил все происходящее и подходит к возможности остаться в команде без предубеждений», – рассказал Аарон Тернер.