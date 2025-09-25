3

«Голден Стэйт» вернулся к обсуждению обмена Джонатана Куминги c «Сакраменто»

«Уорриорз» возобновили переговоры с «Кингз».

«Сакраменто» является предпочтительным местом продолжения карьеры для Джонатана Куминги и сам заинтересован в приобретении игрока. Разговоры об обмене по схеме «сайн-энд-трэйд» прекратились около месяца назад, но возобновились на этой неделе, когда ситуация в «Голден Стэйт» снова зашла в тупик.

Предложение «Кингз» строится вокруг 27-летнего защитника Малика Монка и защищенного драфт-пика первого раунда 2030 года. «Уорриорз» не устраивает ни предлагаемый баскетболист, ни защита выбора.

У Монка опция игрока на сезон-2027/28 с зарплатой в 21,5 миллиона, что не вписывается в стратегию «Голден Стэйт». Команды возобновили поиск третьей стороны, которая сможет принять его контракт.

«Кингз» не считают, что достижения Куминги на данный момент соответствуют лотерейному выбору, поэтому не согласны расстаться с незащищенным драфт-пиком. Возможным компромиссом может стать смягчение условий защиты.

