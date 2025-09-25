«Уорриорз» подпишут Хорфорда, Мелтона, Пэйтона, Сета Карри и Ричарда после разрешения ситуации с Кумингой
Инсайдер Марк Стейн обозначил будущие шаги «Голден Стэйт».
Клуб ожидает разрешения ситуации с форвардом Джонатаном Кумингой, чтобы заполнить 6 оставшихся мест в ростере команды.
Их займут, кроме самого Куминги, центровой Эл Хорфорд, разыгрывающий Де’Энтони Мелтон и защитники Гэри Пэйтон, Сет Карри и Уилл Ричард (56-й номер драфта-2025).
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
