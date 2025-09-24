Десмонд Бэйн: «Определенно будут рекордные цифры по попыткам из-за дуги»
Десмонд Бэйн поделился ожиданиями от первого сезона с «Мэджик».
«У них уникальный состав. Невероятно габаритный. Джейлен Саггс и Энтони Блэк – большие защитники. Рядом с ними «винги» ростом в 208 сантиметров. Нет ничего удивительного в силе их защиты.
Отличные парни, очень воодушевлен нашим сотрудничеством, можем добиться чего-то особенного.
Последние 2 недели провели за тренировочными играми, и стало предельно понятно, что им нужно. Они хотят, чтобы я агрессивно набирал очки, бросал «трешки» каждый раз, как только появляется возможность. Так что определенно будут рекордные цифры по дальним попыткам», – поделился защитник.
Бэйн перешел в «Орландо» из «Мемфиса» этим летом в результате обмена.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Yahoo Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости