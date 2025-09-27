  • Спортс
Обозреватель Тим Каваками о ситуации Куминги: «Удивлен, что запасной игрок вот так травит «Уорриорз»

Журналист удивился тому положению, в котором оказался «Голден Стэйт».

Следящий за калифорнийским клубом обозреватель Тим Каваками считает странным, что «Уорриорз» в межсезонье-2025 настолько зависят от игрока, который выходит со скамейки.

«Удивлен, что игрок, которого в лиге все считают запасным, вот так травит «Уорриорз». Человек со скамейки издевается над клубом. Но так получилось, что Куминга – единственная возможность для них значительно прибавить через обмен.

Один человек сказал так: «Просто невероятно, что это делает запасной игрок». Невероятно, что парень со скамейки заставил «Уорриорз» пройти через все это», – заявил Каваками.

«Голден Стэйт» все еще не договорился с Кумингой о продлении контракта. Клуб ожидает разрешения ситуации с форвардом, чтобы заполнить 6 оставшихся мест в ростере команды.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2304 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoДжонатан Куминга
logoГолден Стэйт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
