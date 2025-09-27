Обозреватель Тим Каваками о ситуации Куминги: «Удивлен, что запасной игрок вот так травит «Уорриорз»
Журналист удивился тому положению, в котором оказался «Голден Стэйт».
Следящий за калифорнийским клубом обозреватель Тим Каваками считает странным, что «Уорриорз» в межсезонье-2025 настолько зависят от игрока, который выходит со скамейки.
«Удивлен, что игрок, которого в лиге все считают запасным, вот так травит «Уорриорз». Человек со скамейки издевается над клубом. Но так получилось, что Куминга – единственная возможность для них значительно прибавить через обмен.
Один человек сказал так: «Просто невероятно, что это делает запасной игрок». Невероятно, что парень со скамейки заставил «Уорриорз» пройти через все это», – заявил Каваками.
«Голден Стэйт» все еще не договорился с Кумингой о продлении контракта. Клуб ожидает разрешения ситуации с форвардом, чтобы заполнить 6 оставшихся мест в ростере команды.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости