Возможность играть с Лукой Дончичем не повлияет на сроки решения Леброна Джеймса о завершении карьеры

Совместные с Дончичем выступления не заставят Джеймса задержаться в лиге.

«Возможность играть рядом с Лукой каждый вечер – это супер мотивирующе. Это то, для чего я буду тренировать свое тело. Каждую вечер, когда я выхожу на паркет, я буду стараться быть лучшим игроком, которым могу быть, для него, и мы будем подпитывать друг друга. Но решение о длительности моей карьеры будет приниматься вместе с женой… Это не будет решением, принятым на совещании с моими партнерами по команде», – заключил Джеймс .

Ранее 40-летний форвард «Лейкерс » заявил , что не собирается специально продлевать карьеру ради возможности сыграть с младшим сыном Брайсом.