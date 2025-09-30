  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Возможность играть с Лукой Дончичем не повлияет на сроки решения Леброна Джеймса о завершении карьеры
1

Возможность играть с Лукой Дончичем не повлияет на сроки решения Леброна Джеймса о завершении карьеры

Совместные с Дончичем выступления не заставят Джеймса задержаться в лиге.

«Возможность играть рядом с Лукой каждый вечер – это супер мотивирующе. Это то, для чего я буду тренировать свое тело. Каждую вечер, когда я выхожу на паркет, я буду стараться быть лучшим игроком, которым могу быть, для него, и мы будем подпитывать друг друга. Но решение о длительности моей карьеры будет приниматься вместе с женой… Это не будет решением, принятым на совещании с моими партнерами по команде», – заключил Джеймс.

Ранее 40-летний форвард «Лейкерс» заявил, что не собирается специально продлевать карьеру ради возможности сыграть с младшим сыном Брайсом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис выложили посты с одинаковой цитатой в социальных сетях
9сегодня, 07:17Фото
Джейк Ларэвиа о 23-м сезоне Леброна Джеймса: «С ума сойти. А мне 23 года»
сегодня, 06:01
Леброн Джеймс: «Я не буду ждать Брайса. У него свой график, у меня – свой»
11вчера, 18:53
Главные новости
Димитрис Итудис: «В плей-офф должно выходить больше команд, чем просто 40% от лиги»
110 минут назад
Кевин Дюрэнт об Амене Томпсоне: «Просто уникум. Не думаю, что мы когда-либо видели такой тип атлетизма и такой способ его использования»
53 минуты назад
Остин Ривз: «Вероятность, что меня обменяют, все еще существует»
11сегодня, 09:46
«Зенит» продлил контракт с Егором Рыжовым и отправил центрового в аренду в «Енисей»
1сегодня, 09:25
Энтони Эдвардс о лучшем совете от Майкла Джордана: «В посте большинство опирается на соперника задницей, а он делает это верхней частью спины»
10сегодня, 08:03
Девин Букер – на 30-м месте в списке лучших игроков Евролиги сезона-2025/26 по версии Eurohoops
12сегодня, 07:36
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис выложили посты с одинаковой цитатой в социальных сетях
9сегодня, 07:17Фото
Владислав Коновалов о «Самаре» в новом сезоне: «Постараемся составить конкуренцию топ-клубам»
сегодня, 07:10
Маркус Смарт о своей первостепенной задаче в «Лейкерс»: «Защита. Для этого меня сюда позвали»
сегодня, 07:05
Стефен Карри о ситуации Куминги как отвлекающем факторе: «Журналисты задают вопросы, но важнее то, что говорят в раздевалке»
2сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» примет «Нантер»
сегодня, 09:10
Еврокубок. «Хапоэль Иерусалим» встретится с «Гамбургом», «Шленск» сыграет с «Нептунасом» и другие матчи
2сегодня, 09:03
Евролига. «Панатинаикос» примет «Баварию», «Реал» сыграет с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 08:35
Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Самарой»
3сегодня, 08:14
«Партизан» продлил контракт с Марио Накичем
сегодня, 07:02
Брюс Браун: «Это были долгие два года, сплошные проигрыши… Счастлив вернуться в «Денвер»
2сегодня, 06:41
Брэндон Ингрэм о Торонто: «В отличие от Нового Орлеана, арена заполнена на каждой игре, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь»
1сегодня, 06:24
Пэт Спенсер подписал с «Голден Стэйт» двухсторонний контракт
6вчера, 20:49
Ален Омич близок к переходу в «Уралмаш»
9вчера, 20:09
Октавиус Эллис выбыл на три недели из-за травмы икроножной мышцы
2вчера, 19:53