Леброн Джеймс: «Я не буду ждать Брайса. У него свой график, у меня – свой»

Леброн прокомментировал возможное продление карьеры ради игры с младшим сыном.

«Я не буду ждать Брайса. У него свой график, у меня свой», – сказал 40-летний игрок «Лейкерс ».

Брайс Джеймс , младший сын Леброна , в настоящее время является первокурсником в университете Аризоны.

На вопрос журналиста, станет ли этот медиадень последним в его карьере, Джеймс с улыбкой ответил: «Возможно».