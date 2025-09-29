6

Леброн Джеймс: «Я не буду ждать Брайса. У него свой график, у меня – свой»

Леброн прокомментировал возможное продление карьеры ради игры с младшим сыном.

«Я не буду ждать Брайса. У него свой график, у меня свой», – сказал 40-летний игрок «Лейкерс».

Брайс Джеймс, младший сын Леброна, в настоящее время является первокурсником в университете Аризоны.

На вопрос журналиста, станет ли этот медиадень последним в его карьере, Джеймс с улыбкой ответил: «Возможно».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Дэйва Макмэнамина в соцсети X
Леброн Джеймс
Лейкерс
НБА
Брайс Джеймс
