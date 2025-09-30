Джейк Ларэвиа о 23-м сезоне Леброна Джеймса: «С ума сойти. А мне 23 года»
Новобранец «Лейкерс» отметил забавный факт о себе и Джеймсе.
Ведущий: «Это 23-й сезон для Леброна, невероятно, не правда ли?»
Ларэвиа: «С ума сойти. А мне 23 года». (смеется)
Ведущий: (смеется) «То есть ты родился, когда Леброн пришел в лигу».
Летом Ларэвиа подписал с «Лейкерс» 2-летний контракт на 12 миллионов долларов.
Выступая в прошлом сезоне за «Мемфис» и «Сакраменто», 23-летний форвард набирал в среднем 6,9 очка (47,5% с игры, 42,3% из-за дуги), 3,9 подбора и 2,9 передачи за 20,4 минуты на паркете в 66 матчах.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
